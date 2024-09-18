Железный трон из «Игры престолов» продадут на аукционе

Реквизит из культового сериала — «Игра Престолов» — можно будет приобрести на аукционе. Телеканал HBO и аукционный дом Heritage проведут онлайн-торги уже в следующем месяце — с 10 по 12 октября.

На продажу выставят более двух тысяч предметов. Среди них — мечи, костюмы и даже черепа драконов. Начальные ставки довольно высоки — одна только брошь десницы короля — Тириона Ланнистера — три тысячи долларов.

А главный лот, за который, скорее всего, развернется ожесточенная борьба, — легендарный железный трон. Его стартовая цена — шесть тысяч долларов!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарный диван из сериала «Друзья» выставят на аукцион.