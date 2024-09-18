Был бездомным на Украине: что известно о подозреваемом в нападении на Трампа

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Time: подозреваемый в покушении на Трампа Раут останавливался в казармах ВСУ

Был бездомным на Украине: что известно о подозреваемом в нападении на Трампа

Фото: Alex Brandon / ТАСС

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Мужчина долгое время пытался попасть в ряды ВСУ, но ему отказывали.

Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа — Райн Уэсли Раут — был бездомным на Украине. К такому выводу пришел журнал Time.

Издание уточняет, что Райн периодически останавливался на базах или казармах ВСУ в попытках присоединиться к боевым действиям. Но каждый раз ему отказывали в просьбе. Мужчина не раз жаловался на сложности работы с ВСУ и плохое отношение украинских боевиков к иностранным наемникам.

«Раут был „по сути бездомным“ в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — говорится в публикации.

Публичные записи 58-летнего подозреваемого доказывают, что у него есть судимости по ряду уголовных дел. И некоторые из них запрещают ему пользоваться оружием.

Новая попытка покушения на Дональда Трампа была совершена 15 сентября рядом с гольф-клубом политика в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде. После покушения Трамп в очередной раз заявил, что он не выйдет из гонки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США выступили за начало переговоров с Россией по Украине. Нынешние власти должны изменить свой курс, чтобы предотвратить глобальный ядерный конфликт.

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