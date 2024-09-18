В учреждении оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. И пациентов не просто ставят на ноги — помогают максимально восстановить прежнюю активность.

Здесь спасали жизни участников советско-финляндской войны, защитников Ленинграда, а сейчас помогают восстановиться героям спецоперации: 85-летний юбилей отмечает Военный клинический госпиталь Минобороны в Петербурге.

Недавно там открыли реабилитационный центр, где опытные доктора оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Отзывы благодарных пациентов — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

По четыре часа в спортзале каждый день несколько месяцев. Так бойцы специальной военной операции восстанавливаются после тяжелых ранений.

Вадим Коновалов потерял ногу во время штурма Клещеевки. Сейчас готовится к установке протеза. И дальше — на фронт! Говорит, что для кавалера медали «За отвагу» иначе и быть не может.

«Я мечтаю продолжить службу в Вооруженных силах Российской Федерации, принести пользу Отечеству. Мы находимся здесь целыми днями, мы работаем над собой, стараемся вернуться в строй», — говорит Вадим Коновалов.

А потому пациента нужно не просто поставить на ноги, а помочь максимально восстановить прежнюю активность. В мае в 442-м военном клиническом госпитале специально для этого открыли реабилитационно-образовательный центр.

«Мы их учим не просто ходить на протезе. Проводятся тренировки: отработка высокой мобильности пациентов, тренировка координации, балансирование, передвижение по пересеченной местности неровной и преодоление препятствий», — перечисляет реабилитолог, заведующий отделением физиотерапии филиала № 1 ФГКУ «442 военный клинический госпиталь» МО РФ Дмитрий Стеблина.

Возвращаться в строй в этом госпитале помогали еще участникам советско-финляндской войны. С ноября 1939-го по март 1940-го приняли больше трех тысяч раненых и контуженых. В Великую Отечественную вместе с ленинградцами врачи разделили все тяготы блокады: за 900 дней — почти 26 тысяч пациентов!

«Каждый раз изможденные люди вынуждены были при бомбежках спускать тяжелых пациентов в подвалы, потом заново их поднимать. Водопровод не работал, то есть нужно было ездить за водой», — рассказывает полковник, начальник филиала № 1 ФГКУ «442 военный клинический госпиталь» МО РФ Аким Мурсалов.

Военные врачи пушкинского госпиталя и сами отправлялись в зоны вооруженных конфликтов: Афганистан, Чечню, страны Африки. Совсем другое испытание выпало в 2020-м: за 54 дня здесь с нуля возвели многофункциональный медицинский центр. Спасать от коронавируса пришлось уже не только военнослужащих, но и гражданских.

«У нас в стенах этого отделения не умер ни один пациент», — отмечает заведующий отделением анестезиологии и реанимации филиала № 1 ФГКУ «442 военный клинический госпиталь» МО РФ Олег Курочкин.

Сейчас здесь — преимущественно бойцы СВО. Каждую неделю до 60 новых пациентов. Подавляющее большинство попадают сюда с осколочными ранениями, чаще всего после атаки дронов. Восстанавливаться после травм и операций пациентам помогают роботы. Так врачи могут задать точную силу нагрузки одним мышцам, не напрягая при этом другие. А в помощь психологам — современные компьютерные программы. Но задача, с которой не справится ни одна машина, — вернуть бойцам уверенность в себе.

«Мы стараемся быть с ними максимально по-матерински, максимально! И неважно, сколько им лет. Вы же видели, как они стараются, как они стараются! Им хочется помочь. Давай дверь открою: „Ни в коем случае, я сам!“. Он тебе двери открывает, он пытается. Ну, молодцы ребята, молодцы, это наша гордость», — говорит главная медицинская сестра филиала № 1 ФГКУ «442 военный клинический госпиталь» МО РФ Нина Кузьмина.

Впрочем, стенами госпиталя работа не ограничивается. Медики регулярно и сами отправляются на фронт. Приаэродромный эвакуационный приемный пункт в Белгороде, военный полевой госпиталь в прифронтовой зоне: весь путь — от эвакуации с поля боя до выписки — врачи-офицеры проходят вместе с пациентами.