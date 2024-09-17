Замешаны Блиновские? Почему задержали Эльмана Пашаева

Бывший адвокат в феврале общался с «королевой марафонов».

Причиной задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева могли стать показания мужа блогера Елены Блиновской — Алексея. Об этом сообщила адвокат Елена Сенина в беседе с 5-tv.ru.

«Известно, что недавно (был. — Прим. ред.) задержан Алексей Блиновский. К сожалению, бывает такое, чтобы смягчить свою ответственность, граждане дают показания против своих адвокатов», — прокомментировала Сенина.

Адвокат Елена Сенина. Фото: из личного архива Елены Сениной

Следствие установило, что Пашаев общался в феврале этого года с «королевой марафонов» Еленой Блиновской и ее мужем Алексеем. Пашаев пообещал им прекращение уголовного преследования за крупное денежное вознаграждение.

По словам Сениной, кодекс профессионального этики адвоката запрещает обещать клиентам гарантии и положительный результат. При этом попытки использовать связи или передачу денежных средств — караются законом. Сейчас Пашаев уже не умеет статуса адвоката.

Сенина подчеркнула, что утверждать что-либо насчет Пашаева нельзя, поскольку никто не считается виновным, пока не признан таковым судом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве.