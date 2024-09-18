Экс-нападающий сборной Италии Скиллачи скончался после длительной болезни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 43 0

Он ушел из большого спорта в 1997 году.

Экс-нападающий сборной Италии Скиллачи скончался после длительной болезни

Фото: www.globallookpress.com / © Delmati

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Бывший нападающий сборной Италии по футболу Сальваторе Скиллачи скончался на 60-м году жизни. О печальном событии сообщила пресс-служба «Ювентуса».

«Нам в „Ювентусе“ повезло, что мы восхищались им раньше, чем начала вся Италия там невероятным летом 1990 года, очарованная его энергичными празднованиями», — говорится в сообщении на сайте.

Известно, что футболист долгое время боролся с онкологическим заболеванием и незадолго до смерти был госпитализирован.

Спортсмен, в разные годы выступавший за «Мессину», «Интер», «Ювентус» и «Джубило Ивата», завершил свою профессиональную карьеру в 1997 году.

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