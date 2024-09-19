«Сделать им приятное»: режиссер Павел Урсул признался в обмане жены

Знаменитость поделился познавательной историей из жизни.

Иногда представительниц прекрасного пола можно немножко обманывать, чтобы не огорчать их, считает режиссер Павел Урсул. Историей из жизни знаменитый артист поделился с 5-tv.ru на пресс-ланче, посвященному премьере спектакля «Форс в мажоре».

«Мы женщинам бывает часто подвираем. Ну, чтобы сделать им приятное. Вот меня жена попросила, уехав, чтоб я поливал цветы под подъездом. И я ей вру. Я через день поливаю, а говорю, что каждый день», — признался Павел.

Такая ложь не идет во вред, а наоборот избавляет от лишних переживаний. Тут главное не переусердствовать и вовремя признаться.

«Потом признаться и сказать: «Понимаешь, я обещал каждый день поливать, а я поливал через день», — улыбается актер дубляжа.

Павел Урсул выступил режиссером-постановщиком мужской комедии для женских сердец «Форс в мажоре». Отправной точкой сюжета становится шоковая ситуация, в которую попадают герои — свидетели неудавшейся свадьбы и жених, брошенный невестой. Комедия расскажет о любви, боли и счастье.

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