Мартиросян о правоте мужчин и женщин в отношениях: «Не верить невозможно!»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 47 0

Актер Мартиросян: мужчины и женщины по-своему правы в любви и отношениях

Фото, видео: Юрий Самолыго / ТАСС; 5-tv.ru

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Заслуженный артист России уверен, что не существует четкого разделения на «черное и белое»

Мужчины и женщины по-разному смотрят на любовь, и каждый из них по-своему прав. Об этом 5-tv.ru на премьере комедийного спектакля «Форс в мажоре» заявил заслуженный артист России Георгий Мартиросян.

В качестве примера актер вспомнил про фильм «Сцены из супружеской жизни».

«Он был двухсерийный. И первую серию рассказывает она. И ты веришь абсолютно всему, что происходит. А вторую рассказывает он, и ты понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — объяснил Мартиросян.

Премьера пьесы «Форс в мажоре» состоится 23 сентября. По сюжету происходит «мощное» событие, которое заставляет героев повествования говорить только о женщинах. Каждый из них рассказывает свою историю взаимодействия с прекрасным полом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Кирилл Запорожский думает про особенность всех мужчин.

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