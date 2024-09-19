«Я пообещал вернуть жителей севера домой»: Нетаньяху начал войну в Ливане

Биньямин Нетаньяху начал военные действия против «Хезболлы» в Ливане
Фото: Reuters
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Об этом премьер-министр объявил в своей социальной сети Х.
Премьер-министр Израиля объявил о начале военной операции против «Хезболлы». Об этом Биньямин Нетаньяху сообщил на своей странице в социально сети Х.
«Я пообещал вернуть жителей севера домой — и сейчас именно это мы делаем», — такое обращение сделал израильский премьер.
Министр обороны Биньямин Нетаньяху уведомил США о желании провести операцию в Ливане. Однако, провел он данный разговор за несколько минут до взрыва на юге страны.
Взрывы пейджеров модели AR924 произошли 17 сентября. Тайваньская компания Gold Apollo заверила, что не имеет отношения к данной технике. Вторая волна взрывов прокатилась в Ливане 18 сентября. Целями атаки стали владельцы раций и мобильных телефонов. По последним данным, число жертв при новой серии детонаций достигло 14 человек, пострадали более 450-ти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле допустили эскалацию на Ближнем Востоке после взрывов пейджеров.
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