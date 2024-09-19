Таллин и Хельсинки хотят заблокировать Финский залив для ВМФ РФ

Эфирная новость 47 0

Военные двух стран наращивают сотрудничество в области морской обороны.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

И словно подтверждая слова президента России Владимира Путина, командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило, во время открытия новой базы НАТО у наших границ, заявил, что разрабатывается план запрета движения российского флота в Финском заливе и Балтике.

Проект несомненно амбициозный и желание эстонцев понятно. Важно при этом напомнить, что весь военно-морской флот этой прибалтийской страны состоит из девяти судов, самый крупный из которых это патрульный корабль. А весь личный состав ВМФ — 300 эстонских львов.

+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Елена Борщева: мой муж тяжело адаптируется в современном мире
6:16
Стоимостью трешки в Москве: какой была сама дорогая летняя путевка россиян
6:00
Михайлово чудо 19 сентября — день Архангела Михаила
6:00
И «Баба Яга» не пролетит! Лучшее видео из зоны СВО
5:48
Стала старше и невзрачнее: парикмахер не оценил новую прическу Лизы Боярской
5:34
Президент Бразилии заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака