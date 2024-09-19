Что случится с рублем к концу года? Михаил Задорнов дал прогноз

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 33 0

Экс-министр Михаил Задорнов уверен в стабилизации курса рубля

Что случится с рублем к концу года? Михаил Задорнов дал прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-министр финансов считает, что национальная валюта придет к оправданному курсу.

Михаил Задорнов считает, что рубль должен опуститься ниже отметки в 90 рублей за доллар. Об этом экс-министр экономики рассказал в эксклюзивной колонке для «Известий».

До конца года нацвалюта придет к этим значениям при других равных условиях. Тогда, в ближайшие месяцы она будет укрепляться. Также Михаил Задорнов заявил, что: оправданный курс рубля сейчас в коридоре 88-90 за доллар.

По словам Задорного, принцип формирования курса остался прежним, и зависит он от объема экспорта и импорта. Так что, Центральный банк и Минфин влиять на курс не могут.

«В денежном выражении экспорт в 2024-м остался на уровне прошлого года, а импорт сократился примерно на 10%. То есть валюты российские компании зарабатывают столько же, а спрос на нее ниже. Из-за этого и укрепляется курс», — пояснил экс-министр финансов.

Из-за усложнения расчетов, импорт падает. А если говорить о среднесрочной перспективе, то значительных изменений в проведении платежей и налаживании торгового баланса с новыми странами-партнерами не предвидится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-адвоката Пашаева увезли в автозаке в СИЗО.

+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
Ольга Бузова: два сына у меня есть, теперь пора за дочкой
7:44
«Сделать им приятное»: режиссер Павел Урсул признался в обмане жены
7:30
Боевая пехота в деле! Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Что случится с рублем к концу года? Михаил Задорнов дал прогноз
6:59
«Космический бильярд»: уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году
6:30
Елена Борщева: мой муж тяжело адаптируется в современном мире

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака