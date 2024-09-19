В МВД признали песни лидера группы «Ногу свело!» Покровского* антироссийскими

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 34 0

МВД: песни лидера группы «Ногу свело» Покровского* противоречат интересам РФ

В МВД признали песни лидера группы «Ногу свело!» Покровского* антироссийскими

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В пример специалисты по борьбе с экстремизмом привели композиции, записанные после начала СВО.

В МВД установили, что некоторые песни исполнителя и композитора Максима Покровского* — лидера группы «Ногу свело!» — противоречат «национальным интересам» Российской Федерации. Об этом стало известно после публикации соответствующих документов на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом в качестве примера привели композиции, которые были записаны Покровским после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В новых треках не единожды критикуются действия российских властей.

«<…> Из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступали материалы в отношении Покровского М. С., из которых следует, что Покровский М. С. осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ (деятельность в области науки, культуры, искусства, противоречащая национальным интересам РФ — Прим. ред.)», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группы «Ногу свело» Покровский пытается избавиться от статуса иноагента. Около месяца назад он обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иностранных агентов.

* — внесен в реестр иностранных агентов в России

+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:25
«Всегда поражалась»: экс-глава МИД Австрии восхитилась российскими женщинами
9:02
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 13-летней Камили
8:42
В МВД признали песни лидера группы «Ногу свело!» Покровского* антироссийскими
8:28
«Мы хрупкие, как яйца»: Кирилл Запорожский про особенность всех мужчин
8:14
Поставили задачу: боевик ВСУ сознался в расстреле трех пленных бойцов ВС РФ
8:00
Ольга Бузова: два сына у меня есть, теперь пора за дочкой

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
«Космический бильярд»: уничтожит ли Землю астероид Апофис в 2029 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака