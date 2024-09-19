В МВД признали песни лидера группы «Ногу свело!» Покровского* антироссийскими
МВД: песни лидера группы «Ногу свело» Покровского* противоречат интересам РФ
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
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В пример специалисты по борьбе с экстремизмом привели композиции, записанные после начала СВО.
В МВД установили, что некоторые песни исполнителя и композитора Максима Покровского* — лидера группы «Ногу свело!» — противоречат «национальным интересам» Российской Федерации. Об этом стало известно после публикации соответствующих документов на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Специалисты управления по борьбе с экстремизмом в качестве примера привели композиции, которые были записаны Покровским после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В новых треках не единожды критикуются действия российских властей.
«<…> Из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступали материалы в отношении Покровского М. С., из которых следует, что Покровский М. С. осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей 4 Федерального закона 255-ФЗ (деятельность в области науки, культуры, искусства, противоречащая национальным интересам РФ — Прим. ред.)», — говорится в документе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группы «Ногу свело» Покровский пытается избавиться от статуса иноагента. Около месяца назад он обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иностранных агентов.
* — внесен в реестр иностранных агентов в России
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