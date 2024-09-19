Трамп собирается встретиться с Зеленским

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Глава киевского режима намерен посетить США для участия в Совете безопасности ООН.

Фото, видео: Shealah Craighead / White House / ТАСС

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Камала Харрис заявила, что встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Такое же заявление о возможных переговорах сделал и Дональд Трамп. Вероятно, Зеленский прилетит в Штаты для участия в Совбезе ООН. Ранее экс-президент США не раз заявлял, что в случае избрания сможет быстро остановить конфликт на Украине.

А сегодня Трамп встретился с журналистами и избирателями в нью-йоркском баре, где угостил всех бургерами. Политик похвастался, что оплатил все криптовалютой, став первым американским лидером, кто использовал биткоин.

У экс-президента США действительно есть повод так щедро раздавать бургеры: его подгоняет предвыборная гонка. По данным опроса избирателей от Fox News, на данный момент Харрис опережает Трампа на 2%. Кандидат от демократов укрепила свои позиции в этом месяце, перехватив лидерство у республиканца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой Трамп и Харрис видят будущую экономику США.

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