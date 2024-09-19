«Всегда поражалась»: экс-глава МИД Австрии восхитилась российскими женщинами

Дипломат сравнила их с сотрудницами немецких компаний, которые «превращаются в мужчин».

Российские женщины остаются леди вне зависимости от того, где они работают. Это выделяет их на фоне сотрудниц зарубежных компаний. Об этом РИА Новости рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Евразийского женского форума в Северной столице.

«Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — призналась 59-летняя Кнайсль.

Дипломат подчеркнула, что женщины в России смогли остаться леди, хотя в европейских странах все совершенно иначе. В пример она привела сотрудниц немецких и австрийских компаний, которые облачились в типаж «Ангелы Меркель». Кнайсль пояснила, что это женщины, которые уже частично «превратились в мужчину».

Примечательно, что по мнению австрийского дипломата, россиянки не единственные, кто сохранил женственные черты. Подобная способность оставаться леди характерна и живущим в Центральной Европе.

Евразийский женский форум каждые три года проходит в Петербурге, начиная с 2015-го. Сейчас состоялось уже четвертое мероприятие — оно продлится до 20 сентября.

Идея создания форума как статусной международной площадки для обсуждения новой роли и возможностей женщин в XXI веке, консолидирующей женщин-лидеров, женские объединения в интересах мира и гуманитарного сотрудничества, принадлежит Валентине Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко думает об участии женщин в политике.