«Нужно исключить»: врач назвала самую частую причину неприятного запаха изо рта

На что именно стоит обратить внимание?

Наиболее частая причина неприятного запаха изо рта — это кариес или воспаление десен. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер.

«Неприятный запах изо рта утром после сна либо после употребления сильнопахнущих продуктов нормален. В остальных случаях нужно исключить заболевания ротовой полости», — сказала специалист.

Также стоит обратить внимание, соблюдаются ли правила гигиены, используются ли ирригатор и зубная нить.

Кроме того, причиной неприятного запаха могут быть заболевания ЖКТ, например, дивертикул Ценкнера или гастроэзофагеальный рефлюкс. Не стоит исключать диабет и хроническую почечную недостаточность, при которой характерен аммиачный запах.

В редких случаях неприятный запах изо рта связан с болезнями ЛОР-органов, а именно хроническими воспалениями околоносовых пазух и наличием пробок в миндалинах.

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