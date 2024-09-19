Роспотребнадзор выявил некачественную еду в сети ресторанов «Теремок». Как пишут «Известия», у инспекторов возникли претензии к условиям хранения продуктов и их маркировке. Сотрудники ведомства выписали штрафы на 870 тысяч рублей. Более 120 килограммов продукции забраковали.

«Теремок» не единственная компания, в которой прошли проверки. В августе Роспотребнадзор снял с продажи почти 350 килограммов продуктов в двух московских магазинах Eurospar. Проверили и другие ресторанные сети.

Кстати, в стране действует мораторий на проведение инспекций малого и среднего бизнеса. Вместе с тем контролирующие органы вправе нанести профилактический визит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как производители товаров без глютена «убивают» россиян. Недобросовестные продавцы наносят на свой товар маркировки в заведомо ложной информацией. И последствия этого могут быть катастрофическими.