Роспотребнадзор выявил некачественную еду в сети ресторанов «Теремок»

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Заведению выписан крупный штраф, изъята часть продукции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Роспотребнадзор выявил некачественную еду в сети ресторанов «Теремок». Как пишут «Известия», у инспекторов возникли претензии к условиям хранения продуктов и их маркировке. Сотрудники ведомства выписали штрафы на 870 тысяч рублей. Более 120 килограммов продукции забраковали.

«Теремок» не единственная компания, в которой прошли проверки. В августе Роспотребнадзор снял с продажи почти 350 килограммов продуктов в двух московских магазинах Eurospar. Проверили и другие ресторанные сети.

Кстати, в стране действует мораторий на проведение инспекций малого и среднего бизнеса. Вместе с тем контролирующие органы вправе нанести профилактический визит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как производители товаров без глютена «убивают» россиян. Недобросовестные продавцы наносят на свой товар маркировки в заведомо ложной информацией. И последствия этого могут быть катастрофическими.

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