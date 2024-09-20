«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 32 0

В подростковом возрасте Надежда Гуськова ходила в клубы вместе со своей мамой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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С малых лет теннисистка испытывала уважение к взрослым.

Двукратная чемпионка России по теннису Надежда Гуськова призналась, что когда она была подростком, ей удавалось посещать клубы только вместе с мамой. О временах своей юности спортсменка рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Маме снова 17».

Хоть теннисистка и рано повзрослела из-за своей спортивной деятельности, начавшейся еще до того, как Гуськова пошла в школу, она хотела веселиться и гулять как другие дети.

В возрасте 16-17 лет Надежда пыталась улизнуть из дома в клуб, но побаивалась реакции мамы. Спортсменка всячески старалась незаметно уйти и каждый раз останавливалась, задумываясь о мыслях любимой мамы, из уважения к которой она так никуда и не уходила.

«Совесть не позволила мне это сделать. <…> Она у меня правильную позицию (заняла — Прим.ред). С 15 до 18 лет она в клубы со мной ходила. Но благо, что я их не люблю. Поэтому два раза в жизни она со мной пошла. Лучше говорит, что ты при мне будешь», — вспоминает благодарная и ответственная спортсменка

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве состоялась премьера фильма «Маме снова 17».

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