ФСБ в Херсонской области задержала участника «Азова»* за пропаганду терроризма

Силовики в Херсонской области задержали участника группировки «Азов»* за публичную пропаганду и оправдание терроризма. Об этом сообщили в УФСБ региона.

«Установлено, что в апреле 2024 года он неоднократно размещал в интернет-ресурсах комментарии, публично оправдывающие деятельность украинского военизированного националистического объедения «Азов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что задержанный житель Геническа является гражданином России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Республике Татарстан ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки террористической организации. Участники этой группировки распространяли на территории России запрещенную идеологию. Она была построена на доктрине так называемого «Всемирного халифата»*. С места преступления была изъята экстремистская литература, средства связи, а также различные электронные носители информации.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.