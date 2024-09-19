Зачастил: принц Гарри снова появится в Лондоне

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 35 0

Принц Гарри посетит Лондон 30 сентября

Зачастил: принц Гарри снова появится в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / © Stephen Lock

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Что на этот раз заставило знаменитость пренебречь принципами?

Принц Гарри за этот год уже трижды побывал в родной Великобритании, которую со скандалом покинул в 2020 году. Сейчас же сын короля Карла III готовится уже к четвертому визиту. Его появление ожидается 30 сентября, сообщает The Sun.

Посетит Лондон принц Гарри по причине участия в мероприятии, связанного с благотворительным проектом, который он курирует. Это будет вручение премий опекающего детей с серьезными заболеваниями фонда. Принц планирует выступить с речью и пообщаться с победителями.

При этом с отцом и братом принцем Уильямом Гарри может и не увидеться. Стена между родственниками до сих пор не разрушена.

Сыновья короля Великобритании Карла III в последний раз встречались на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу. Однако они ни слова не сказали друг другу и держались на расстоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после лечения от онкологии.

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