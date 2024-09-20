Устраивала оргии и приставала к пятилетнему сыну: полиция ищет мать-насильника

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 16 0

Устраивавшую оргии на глазах пятилетнего сына мать объявили в розыск

Устраивала оргии и приставала к пятилетнему сыну: полиция ищет мать-насильника

Фото: 5-tv.ru

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Пострадавшему мальчику назначили сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители объявили в розыск мать, которая устраивала оргии на глазах у пятилетнего сына. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, жительница подмосковного города Люберцы неоднократно приглашала к себе домой мужчин и устраивала с ними половые сношения в присутствии своего пятилетнего сына. Подозреваемая знала, что ее ребенок наблюдает за всем происходящим.

Помимо этого, она совершала в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Мать целовала своего сына в места, где расположены половые органы, а иногда и помещала их себе в рот.

Пострадавшего уже допросили следователи. Ему назначена сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза.

Женщину подозревают в совершении преступления по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящий момент ее разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности громкого дела о педофиле-сатанисте из Московской области. Он был задержан за изнасилование 14-летней школьницы, однако теперь ему также предъявили обвинения по статьям публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

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