Устраивала оргии и приставала к пятилетнему сыну: полиция ищет мать-насильника

Пострадавшему мальчику назначили сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители объявили в розыск мать, которая устраивала оргии на глазах у пятилетнего сына. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, жительница подмосковного города Люберцы неоднократно приглашала к себе домой мужчин и устраивала с ними половые сношения в присутствии своего пятилетнего сына. Подозреваемая знала, что ее ребенок наблюдает за всем происходящим.

Помимо этого, она совершала в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Мать целовала своего сына в места, где расположены половые органы, а иногда и помещала их себе в рот.

Пострадавшего уже допросили следователи. Ему назначена сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза.

Женщину подозревают в совершении преступления по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящий момент ее разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности громкого дела о педофиле-сатанисте из Московской области. Он был задержан за изнасилование 14-летней школьницы, однако теперь ему также предъявили обвинения по статьям публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.