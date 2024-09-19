Мини-лекции и бизнес-игры: в «Технограде» пройдет фестиваль для предпринимателей и студентов

Более 15 презентаций, практикумов и тренингов, а также выступлений бизнес-коучей, которые помогут начинающим и опытным специалистам развить их личностные качества.

Фестиваль «Точка трансформации. Навыки лидерства» пройдет в центре развития карьеры иннованионно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве. На мероприятие приглашают начинающих и опытных специалистов, предпринимателей, руководителей разного уровня и студентов для развития личностных качеств. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Состоится мероприятие в субботу, 21 сентября, в павильоне «Арт. Техноград». Фестиваль начнется в 11:00, а закончится в 18:30. Сбор гостей — с 10:30 до 11:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Для участников в рамках фестиваля будут проведены более 15 мини-лекций, презентаций, практикумов, бизнес-игр и тренингов. В рамках мероприятия предусмотрены и индивидуальные консультации с бизнес-коучами. Проходить они будут с 11:00 до 14:35.

По программе, первой выступит перед гостями бизнес-психолог Оксана Панина. В рамках своей лекции она расскажет о гибких навыках руководителя. Панина также проведет практикум, благодаря которому каждый попробует определить профессиональный капитал и понять, как с его помощью можно строить карьеру.

На фестивале пройдет также практикум «Дух предпринимательства: как начать свой бизнес». Бизнес-тренер Елена Аверина расскажет, что нужно учесть при открытии своего дела. Гости узнают и о важных составляющих предпринимательства. Они даже смогут создать основу собственного бизнес-плана в игровой форме.

Гости смогут принять участие и в тренинге «Самопрезентация и нетворкинг», который проведет эксперт по коммуникациям Яна Бритченко. Заинтересованным выдадут инструкцию по эффективному использованию знакомства для развития бизнеса. Также они получат шаблоны для подготовки самопрезентации.

Пять главных правил самоподготовки перед докладом или речью на публике будут озвучены на тренинге «Говорить нельзя молчать». Проведет его предприниматель и психолог Анна Кибальчич.

Осознать важность подготовки стратегии для открытия собственного дела поможет бизнес-коуч Анна Тукумова в рамках практикума «Бизнес-планирование без стресса: шаг за шагом от идеи до реализации». Гости получат инструмент для диагностики системы составления плана и инструкцию для его составления.

Фестиваль в «Технограде» завершится лекцией «Как внедрить изменения в жизнь». Ее проведет коуч Елена Аверина. Ведущая объяснит гостям, каким образом можно полностью изменить свою жизнь, но при этом сохранить силы, мотивацию и позитив.

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