В Москве проведут более 500 бесплатных экскурсий в честь Всемирного дня туризма

В Москве пройдет культурно-просветительская акция «Московские истории» в период с 21 по 23 сентября. Жители и гости столицы смогут принять участие в более 500 бесплатных экскурсий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Акция „Московские истории“ объединит 76 площадок во всех округах столицы и почти 300 экскурсоводов. В ее рамках проведут свыше 500 познавательных прогулок по улицам, музеям, арт-пространствам и другим достопримечательностям столицы», — говорится в сообщении.

Свыше 15 тысяч человек смогут посетить, в том числе Музей гаража особого назначения и Государственный музей спорта, увидеть город с высоты Останкинской телебашни, а еще заглянуть в Российский академический молодежный театр и в фильмохранилище «Московского кино».

Множество организаций примут участие в традиционной акции «Московские истории» ко Дню туризма впервые. В том числе к ней присоединились Музей Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова, Центр современного пятиборья, природный парк «Серебряный бор» и другие. Отмечается, что всего с 2020 года в акции приняли участие 44 тысяч москвичей и туристов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве. Инфраструктуру города власти собираются улучшить к 2030 году.