«Открыли ящик Пандоры»: что происходит в Ливане после взрывов пейджеров и раций

В Ливане запретили брать пейджеры и рации в самолеты. Меры безопасности усилены. Американские издания уверяют, что было создано как минимум две подставные компании для сокрытия участия израильской разведки в производстве гаджетов.

Что уже удалось выяснить в рамках расследования и что сейчас происходит в Бейруте, рассказал специальный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Школы закрыты, а вот на перехватывающих парковках полно машин. Люди, вопреки опасениям, все же вышли на работу. Сейчас они живут своей обычной жизнью, работают магазины, офисы, общественный транспорт. В центральной части города разрушений и последствий уже нет, их быстро устранили.

Городские больницы по-прежнему переполнены и взяты под усиленную охрану.

«Я надеюсь, что ничего серьезного не случится. И люди не будут массово перемещаться, становиться беженцами», — говорит житель Бейрута.

Среди пострадавших много женщин и детей. Вице-мэр Бейрута назвал произошедшее катастрофой. На помощь прибыли врачи из Ирака и Сирии. Местные власти говорят, что это лишь спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта.

«Вчерашние события — нарушение всех возможных правил и границ, они вышли за рамки. В Ливане произошедшее рассматривается как теракт. Я очень обеспокоен тем, что это может привести к новым вспышкам насилия и эскалации обстановки», — заявил министр экономики Ливана Амин Салам.

Точное число раненых в результате повторной атаки пока неизвестно. Официальной информации почти нет. Местные телеканалы в своих расследованиях ссылаются на источники в ливанских спецслужбах.

По данным The New York Times, текст был отправлен на арабском языке.

В головной тайваньской компании, логотип которой был на пейджерах, начато расследование. О непричастности фирмы и ее работников к взрывам заявляет аж представитель кабинета министров.

«Подразделения национальной безопасности следят за появляющимися слухами в Интернете, которые, как предполагается, исходят из-за рубежа и пытаются злонамеренно привязать правительство Тайваня к этой ситуации. Я напоминаю людям, что не нужно обращать внимание на ложную информацию в Интернете. Мы проводим судебное расследование, чтобы выяснить дальнейшую информацию по этому делу. С уверенностью могу сказать, что экспортируемые из Тайваня пейджеры не взрываются», — заявила представитель кабинета министров Тайваня Ли Хуэй-чи.

Агентства по нацбезопасности Болгарии в ответ на публикацию венгерского СМИ тоже поспешило опровергнуть слухи. Там заявили, что «не поставляли „Хезболле“ впоследствии взорвавшиеся пейджеры, и Болгария не была посредником в торговых операциях».

По данным The Wall Street Journal, вторая волна атаки спровоцировала панику среди местных жителей. Некоторые из них в первые минуты сразу отключили роутеры и телевизоры. Боялись возникновения новых взрывов.

По данным западных СМИ, обе атаки были тщательно спланированы в условиях строжайшей секретности. Якобы Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем и были поставлены в Ливан. Со взрывами связали венгерскую компанию BAC Consulting. Впрочем, там уже опровергли какое-либо причастие к атакам на Ливан.

По данным Bloomberg, дом гендиректора будапештской фирмы оказался казармой для парижских жандармов. По адресу в Будапеште — маленький почтовый офис. По словам одной из сотрудниц, единственным свидетельством присутствия компании в городе являются ежемесячные визиты ее представителя за корреспонденцией.

Американские спецслужбы утверждают, что не знали о готовящихся атаках. Впрочем, по данным Wall Street Journal, у Вашингтона уже есть план эвакуации 50 тысяч американцев на Кипр. В самих Штатах считают: данный вид атаки обнажил слабости именно американской системы.

«США открыли ящик Пандоры, о чем мы потом пожалеем, потому что на Земле нет общества, которое, как мне постоянно указывают иностранцы, в частности Китай, было бы более уязвимо для такого рода вещей чем мы. Будь то простой акт зарядки пейджеров взрывчаткой, которую вы потом доставите и взорвете дистанционно, или вывод из строя всей нашей финансовой системы, всей электросети, других систем и сетей в стране. Мы — самые уязвимые в мире!» — уверен полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Израиль не взял на себя ответственность за взрывы в Бейруте, но в последние дни риторика руководства страны как никогда воинствующая. Кабмин Израиля наделил премьер-министра и министра обороны чрезвычайными полномочиями объявлять войну в случае необходимости. Возросшие военные амбиции подтверждает и начальник генштаба ЦАХАЛ.

«У Израиля есть много возможностей, которые ему еще предстоит использовать», — говорится в его официальном заявлении.

Такие довольно резкие шаги и заявления могут быть готовящимся военным ответом на действия Ливана. В самом Бейруте предупреждают: регион находится в шаге от масштабных боевых действий.