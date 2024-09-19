«Этот метод самый достоверный»: как выявляют скрытую форму ожирения

Предотвратить проблемы со здоровьем поможет ряд анализов.

Скрытая форма ожирения определяется несколькими способами. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина.

С помощью компьютерной томографии (КТ) и УЗИ брюшной полости, расчету индекса массы тела, вычислению отношения окружности талии к окружности бедра, можно узнать о скрытом ожирении.

«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов. Чаще всего это происходит у мужчин, у них увеличивается обхват талии, появляется небольшое увеличение живота, а все остальное остается худым», — отметила Таныгина.

По словам врача, метод КТ один из самых достоверных, так как он показывает наличие жира вокруг органов. Однако используют его нечасто.

«При ультразвуковом исследовании можно увидеть наличие жира в печени. Если внешне человек выглядит худым, то подобная находка позволяет с высокой вероятностью заподозрить нарушение обмена веществ, приводящее к увеличению висцеральной жировой ткани», — рассказала врач.

Специалисты рекомендуют частое обследование.

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