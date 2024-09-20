Китай потребовал от США немедленного вывода ракетного комплекса с Филиппин

Китай потребовал от США немедленно вывести ракетный комплекс средней дальности Typhon с Филиппин. О том, что американские пусковые установки после совместных учений останутся в стране на неопределенный срок, стало известно накануне.

В Пекине этот шаг расценили как провокацию конфликта. Министр обороны КНР заявил о высокой вероятности начала войны в регионе, а в МИД призвали Вашингтон одуматься.

«Эта практика является серьезным поворотом истории, представляет серьезную угрозу безопасности стран региона и усугубляет геополитическую конфронтацию. Мы призываем прекратить провоцировать военную конфронтацию, как можно скорее вывести ракетную систему в соответствии со своими предыдущими публичными обязательствами и воздержаться от дальнейшего движения по ложному пути», — подчеркнул представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Впрочем, как сообщает Reuters, в Вашингтоне эти требования проигнорировали. Система, переброшенная на Филиппины, приспособлена для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1600 километров, они способны поражать цели в Китае.

Именно реагируя на подобные шаги штатов, в конце июня президент Владимир Путин заявил о необходимости начать производство ракет средней и меньшей дальности и принимать решения об их размещении соразмерно действиям США.