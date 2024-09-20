«Порвала корсет!» — Гальяно раскрыл секрет создания культового платья принцессы Дианы 1996 года

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Платье принцессы Дианы для Met Gala 1996 должно было быть розовым

«Порвала корсет!» — Гальяно раскрыл секрет создания культового платья принцессы Дианы 1996 года

Фото: www.globallookpress.com / © Globe Photos

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Изящное грациозное платье смотрелось на «королеве людских сердец» поистине великолепно.

Британский модельер Джон Гальяно, разрабатывая культовое платье-комбинацию принцессы Дианы для бала Met Gala в 1996 году, планировал сделать его розовым, а не темно-синим. О том, как создавалось платье пишет издание Page Six, приводя фрагмент из документального сериала In Vogue: The 90s («В моде: 90-е»).

Изящное грациозное платье смотрелось на принцессе поистине великолепно. Шелковый наряд, отделанный черным кружевом на декольте, струился как водопад. Розовым это платье не дала сделать сама Диана. Она также внесла изменения в фасон платья, убрав корсет без ведома дизайнера.

«Я помню, как она вышла из машины, и я не мог поверить. Она порвала корсет! Она чувствовала себя такой свободной, и платье стало гораздо более чувственным», — вспоминал Гальяно.

То, что «королева людских сердец» захотела надеть платье Гальяно, дизайнер посчитал «благословением».

«Я помню, как однажды мы все запрыгнули в старый фургон и поехали в Лондон, где встретили принцессу Диану. Ее пригласили в Метрополитен-музей, и она захотела надеть одно из моих платьев. Это было как благословение. Мы прибыли в Кенсингтонский дворец, чтобы обсудить эскизы», — отметил он.

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