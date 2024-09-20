Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх предпочла поговорить о единстве партнеров Украины, а не о поддержке ВСУ.

Отмена запрета на использование Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по территории России не станет решающим фактором в конфликте. Такое заявление прозвучало из уст заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх в ходе очередного брифинга. Отвечая на вопрос о перспективах Киева с американскими ракетами ATACMS в арсенале, она указала на бессмысленность их применения. Зато, как водится, порассуждала о единении европейских стран, поддерживающих украинцев, и всеобщем желании помочь им.

Как отметила Сингх, в контексте использования оружия дальнего радиуса действия по территории РФ политика США не изменилась. Она подчеркнула — союзники Киева «по всему миру» объединены намерением убедиться, что у него есть «все необходимое на поле боя, чтобы вернуть свою суверенную территорию». Однако, добавила она, даже если разрешить Вооруженным силам Украины бить вглубь России американским оружием, едва ли у них появится преимущество.

«Кажется, несколько недель назад Россия значительно отодвинула свои аэродромы от того, что вы называете ATACMS… Так что они даже не смогут быть использованы на поле боя, потому что эти аэродромы находятся вне зоны их действия. Мы очень четко понимаем, что нет никакой „серебряной пули“, нет ни одного потенциала, который выиграет войну или внезапно откроет украинцам путь к победе», — сказала Сингх.

Представитель Пентагона заявила, что успех украинских военных в противостоянии России может заключаться только в том, как все оружие, в том числе западное, все системы связаны друг с другом. И как это оружие — американское, европейское и прочее — используется на поле боя. В заключении Сингх еще раз подчеркнула, что дальнобойные ракеты не станут простым и эффективным решением в контексте спецоперации.

Очевидно, что подобные заявления, да и вообще отсутствие спешки в вопросе запрета на удары американскими ракетами по территории России — явления неслучайные. Пока Киев требует оружие, а госпожа Сингх и ее коллеги уходят от прямых ответов, политики в США, об этом ранее писал 5-tv.ru, выступают за начало переговоров Вашингтона и Москвы по Украине во избежание куда более опасного ядерного конфликта.