Развитие искусственного интеллекта в медицине обсудили на форуме в Петербурге

В Петербурге продолжается Четвертый Евразийский женский форум — мероприятие, которое уже давно вышло за рамки континента и превратилось в масштабную международную площадку, где представительницы самых разных отраслей обсуждают глобальные вопросы. В центре внимания в этот раз — проблемы экологии, демографии и здравоохранения.

Одну из сессий посвятили развитию искусственного интеллекта в медицине. Свои передовые проекты представил Холдинг Т1 — российская IT-компания, внедряющая инновационные технологии по всей стране. Подробности у Наталии Оскерко.

Международные отношения, экология, образование, промышленность — Четвертый Евразийский женский форум наглядно показывает: прекрасная половина человечества не менее прекрасно разбирается во всех глобальных вопросах. В этом году мероприятие как никогда масштабно: в Петербурге собрались представительницы 126 стран.

Особое внимание на форуме уделили развитию современных технологий и искусственного интеллекта. Так у одного из стендов можно посмотреть на себя в старости, при соблюдении определенного образа жизни. Например, если я буду заниматься профилактикой заболеваний, то к ста годам буду выглядеть примерно вот так.

Это не просто развлечение, на самом деле — демонстрация одной из основных задач искусственного интеллекта в здравоохранении: сделать жизнь россиян максимально продолжительной.

«Мы сейчас все вместе, под руководством Министерства здравоохранения, Правительства Российской Федерации, делаем так, чтобы заняться сохранением здоровья здоровых — вот что очень важно. Не просто поставить диагноз, а сохранить то, что есть», — поясняет академик РАН, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина.

Цифровизация отечественной системы здравоохранения уже произошла — заверили эксперты на сессии «РЖД-медицина». Настало время цифровой трансформации.

«В прошлом году в абсолютно каждом субъекте Российской Федерации было внедрено, как минимум, одно изделие с искусственным интеллектом. В этом году, в 2024, по плану федерального проекта, их будет три, а к 2030 году — 12», — говорит директор центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

В арсенале российских докторов уже больше десятка программно-аппаратных комплексов. Одни упрощают взаимодействие врача и пациента, другие анализируют медицинские данные. Иногда точнее человека.

«Если мы берем, это уже официально доказанные исследования, официально доказанные цифры, маммография: по результатам постановки правильного диагноза врач дает 88,4%, то искусственный интеллект дает 91,8%. Соответственно, мы уже видим разницу. Да, это всего несколько процентов, но это уже положительно, поэтому можем оценивать, как положительный проект», — рассказывает начальник центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», генеральный директор АО «РЖД-медицина» Елена Жидкова.

Есть и еще одно перспективное направление — поделились представители холдинга Т1. Цифровые советники, призванные подкреплять решения врачей своим искусственным интеллектом.

«Это уже более сложная генеративная языковая модель, которая обучена на массиве медицинских данных, абсолютно разных — и диагностика, и результаты анализов, медицинские карты — на основании анамнеза конкретного пациента дает второе медицинское мнение по диагнозу. Это такая самая прорывная, самая сложна отрасль, но, на мой взгляд, она несет наибольший потенциал», — объясняет генеральный директор холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Пилотные проекты уже запущены. Но над эффективностью искусственного интеллекта в этом направлении стоит еще поработать. Впрочем, главная цель, о которой говорят руководители ведомств, уже достигнута: нейросеть освобождает врачей от рутинной работы, чтобы специалисты могли уделить максимум внимания здоровью пациента.