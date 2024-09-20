Инновации для армии РФ: военный технополис «ЭРА» продолжает набор студентов в научные роты

Конкурс как в самые престижные вузы страны: военный технополис «ЭРА» продолжает набор студентов в свои научные роты. Там молодые ученые не только проходят срочную службу, но и занимаются инновационными разработками для российской армии.

В технополисе создают неуловимые беспилотники, совершенные системы радиоэлектронной борьбы, а еще облегченную броню. И это далеко не полный перечень того, над чем сегодня трудятся специалисты. Многие разработки уже успешно показали себя на поле боя в зоне специальной военной операции. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Воробьева.

Передовые разработки технополиса «ЭРА» не то что снять — даже увидеть удается не всегда. Многое здесь под грифом «секретно». Исследования касаются земли и космоса.

Вадим закончил «бауманку» этим летом, прошел отбор среди лучших выпускников и уже несет службу в научной роте.

«Служба проходит довольно хорошо. Занимаюсь разработкой в сфере электроснабжения космических аппаратов. Я тут смогу набраться опыта, а после службы хочу работать по специальности инженером-технологом, конструктром. Здесь, как я слышал, проходят ярмарки вакансий», — говорит оператор научной роты № 7 Вадим Атякшев.

Но Вадим уже знал, что его ждет и заранее готовился к отбору. Технополис больше пяти лет сотрудничает с ведущими страны, будь то облегченная броня, совершенные системы РЭБ или неуловимые беспилотники. Все отсюда выходит на конвейер ВПК. И пока студенты проходят практику, состоявшиеся ученые консультируют научные роты.

«Поставляли оборудование, материалы, приезжали и обучали их сотрудников, учили их 3D-моделированию, учили правилам построения 3D-моделей и технологическим приемам при производстве и изготовлении каких-либо образцов или изделий. Одним из таких проектов была военная амуниция — это каски, защитные каски», — отметил ведущий инженер МГТУ имени Баумана Вадим Истомин.

Теперь отправлять ученый состав института необязательно. Новые материалы привозят в лаборатории ведущих вузов. И получают консультации в максимально короткие сроки.

На универсальной машине испытывают свойства совершенно новых материалов. Она замеряет максимальную нагрузку при сжатии, сгибе и растяжении образца. В качестве одно из таких — полимерная лопаточка. Она растягивается до разрушения, результат зафиксирует видеоэкстензометр.

Некоторые технологии проходят обкатку и в самом технополисе. Например, этой машине еще только предстоит безопасно доставлять боекомплект бойцам в зоне спецоперации. А пока — развоз лабораторных образцов между корпусами «ЭРЫ».

Кстати, детали тоже создаются прямо здесь, на 3D-принтерах. Практически вся рутинная работа — за машинами. В то время как операторы научной роты не теряют ни секунды в проектировании новых модификаций.

«Выполнено порядка 80 научно-исследовательских работ в интересах органов военного управления по всем 16 направлениям. К нам зашли 25 участников технополиса, это резиденты, предприятия промышленности, которые выполняют на нашей площадке свои проекты совместно с нашими операторами научных рот», — говорит временно исполняющий должность начальника управления Минобороны по руководству технополисом «ЭРА» Андрей Морозов.

Порядок и дисциплина хоть и армейские, а вот условия жизни больше напоминают курортный отдых. Вместо привычных казарм — отдельные комнаты. Все продумано так, чтобы бытовые вопросы не отвлекали от мозгового штурма.

«Проживание операторов научных рот — достаточно комфортабельное, на берегу Черного моря, у них двухместные, можно сказать, номера. Более того, у них есть комната для отдыха, столовая. Разнообразное питание. Если кто-то по каким-то причинам заболел, у него диета назначается. В общем, все достаточно продуманно, калории, все рассчитано», — говорит начальник лаборатории технополиса «ЭРА» Илья Иванов.

Но технополис — это в первую очередь служба в составе Вооруженных сил. А после можно получить работу в главных предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Этим и привлекают молодых студентов, которые только готовятся пройти отбор в «ЭРУ».

«Меня очень интересует конкуренция, поэтому это дало еще больший стимул записаться на конкурс и показать свои умственные, а также лидерские качества, чтобы получить место в научной роте в Вооруженных силах России», — говорит студент Ярослав Мальцев.

Открытия не уходят в долгий ящик. Большая часть уже используется в зоне специальной военной операции, спасая жизни военнослужащих и помогая продвигаться дальше. До полного выполнения боевых задач.