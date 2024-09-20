«Больше не придут»: пленный боевик ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 67 0

РИА Новости: наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела

«Больше не придут»: пленный боевик ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Вооруженные силы Украины продолжают сотрудничать с заграничными боевиками.

Иностранные наемники из ФРГ и Новой Зеландии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), спешно покинули передовую после одного из обстрелов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военнопленный Артем Казарченков.

Позиция киевского боевика находилась в Донецкой Народной Республике на угледарском направлении между Владимировкой и Никольским. Однажды к террористам отправили в помощь двух иностранцев.

«Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал. Их прислали как снайперов, они побыли несколько дней», — признался собеседник агентства.

Только вот долго наемники не пробыли — во время одного сильного обстрела заграничные боевики приняли решение бежать. Как объяснил Казарченков, иностранцы прятались в окопе, пока сам он находился на наблюдательном пункте.

«Когда меня сменили, я зашел к ним в нору (окоп в виде ямы — Прим. ред.), спросил: „У вас все хорошо?“, он (немецкий наемник — Прим. ред.) ответил: „Нет“. У них рация была своя, они что-то по-своему сказали, вечером ушли, говорили, больше не придут», — сказал военнопленный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наемников из Грузии и США будут заочно судить в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ.

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