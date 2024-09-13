Наемников из Грузии и США будут заочно судить в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
Двое мужчин получили за свое участие в конфликте на Украине миллионы рублей.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
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Наемников из Грузии и США будут заочно судить в Донецкой народной республике (ДНР) за их участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Они заочно обвиняются по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении.
Обвинительные заключения были утверждены по уголовным делам в отношении 29-летнего гражданина Грузии Нодара Петриашвили, а также 32-летнего американца Джастина Мишлера. Отмечается, что они оба участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ с 2022 по 2024 год.
Патриашвили и Мишлер получили за свое участие денежное вознаграждение — 3,1 и 1,2 миллиона рублей соответственно.
Наемник из США Джастин Мишлер получил 1,2 миллиона рублей за участие в конфликте на стороне ВСУ.
Более того, обоих иностранных наемников объявили в международный розыск. Суд также заочно избрал им меру пресечения — заключение под стражу.
Важно отметить, что этим же летом в ДНР заочно обвинили в участии в конфликте на стороне ВСУ — французского наемника. Причем мужчина также начал воевать за интересы киевского режима с 2022 года
Ранее 5-tv.ru писал, как воевавшего за ВСУ американского наемника приговорили к 14 годам лишения свободы.
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