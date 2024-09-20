«Крестовый поход»: Захарова о поддержке Западом терактов против граждан РФ

Действия недружественных стран она объяснила нежеланием строить многополярный мир, основанный на справедливости.

Страны Запада перешли к открытой поддержке терактов киевского режима против мирных граждан России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

По ее словам, украинский кризис продолжает оставаться одним из важнейших факторов международной обстановки и используется западниками «в качестве тарана» против нашей страны.

«В этих целях они продолжают накачивать киевский режим вооружениями, деньгами, выдвигают псевдомирные инициативы, стремятся перетянуть на свою сторону как можно больше стран. И сейчас еще перешли к открытой поддержке и реализации террористических актов, направленных против мирных граждан и мирной инфраструктуры», — говорит дипломат.

Все эти действия Запада Захарова назвала очередным «крестовым походом» против установления многополярного миропорядка, который нацелен на справедливость. Им этого не нужно.

По словам дипломата, конечная цель западников — лишение стран права решающего голоса и возможности заявлять о себе как о полноценных игроках на мировой арене.

Захарова отметила, что конфликт на Украине был развязан по вине Запада и может приобрести совершенно иные масштабы в случае, если Незалежной будет позволено использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что Запад хочет управлять безликой массой. Именно поэтому НАТО и ЕС уничтожают историю и культуру, которые формировались на протяжении многих тысяч лет.