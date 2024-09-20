Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит для госслужащих

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

В июле на этой машине прокатился и сам президент.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Управление делами президента России оценит, насколько новая модель автомобиля Lada Aura подходит для нужд госслужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«У нас есть в управлении делами президента человек, который оценивает и ценовые характеристики, и надежность автомобилей, которые используются в госслужбе. Это будет сделано и на этот раз», — объяснил представитель Кремля.

О том, что все чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями, заявил президент Владимир Путин еще в августе прошлого года. По его словам, Россия не будет отказываться от импортных машин, однако в первую очередь будет ориентироваться на собственное производство. И «АвтоВАЗ», и «Москвич» тогда заверили, что служебные гаражи госаппарата пустовать не будут, конвейеры работают на полную мощность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин проехался на Lada Aura по новому участку трассы М-11 «Нева» в Тверской области. После поездки глава РФ высоко оценил этот автомобиль.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

14:35
«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив
14:22
Пожар на производстве в Подольске достиг площади 4,8 тысячи квадратных метров
14:20
Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы
14:14
Объективная трактовка истории: что Путин обсудил с членами Совбеза
14:09
«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области
14:00
Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит для госслужащих

Сейчас читают

Израиль начал масштабную атаку на Ливан: последние новости
«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака