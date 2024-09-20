В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы командования «Хезболлы» Акиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель главнокомандующего ливанского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля в Бейруте. Об этом сообщили в пресс-службе израильских Вооруженных сил.

В пятницу, 20 августа, Израиль нанес ряд мощных ударов по ливанским территориям. По последним данным Минздрава Ливана, под атакой погибли восемь человек, еще 59 получили ранения.

«Он был убит вместе с членами элитного подразделения „Хезболлы“ „Радван“ во время их встречи», — сообщили ранее в агентстве The Reuters.

Всего пару дней назад Ливан потрясла другая трагедия — массовый взрыв пейджеров. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысяч местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.

Некоторые СМИ уже окрестили конфликт между двумя странами Ближнего Востока Третьей ливанской войной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль начал масштабную атаку на Ливан.