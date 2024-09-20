Дрон ВСУ повредил трансформатор подстанции вблизи ЗАЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Украинские боевики продолжают угрожать безопасности атомной станции.

Дрон ВСУ повредил трансформатор подстанции вблизи ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар дрон повредил трансформатор вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции „Заря“, находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что была введена резервная схема электропитания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Сейчас все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения не превышает природных значений.

На днях глава «Росатома» Алексей Лихачев в своем выступлении на открытии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил об угрозе не только объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли в результате «безрассудного поведения киевского режима».

Лихачев указал на то, что ВСУ возобновили атаки на Запорожскую АЭС, которых не было с ноября 2022 года. Также под массированный удар ВСУ попала Курская АЭС Последствия нападений зафиксировали эксперты МАГАТЭ.

Боевики ВСУ неоднократно пытались атаковать Запорожскую АЭС. В ходе одной из недавних атак беспилотники попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС «хрупкой и нестабильной».

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