«Ситуация хрупкая»: Гросси о происходящем на Запорожской АЭС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 53 0

Гросси: ситуация на Запорожской АЭС хрупкая и нестабильная

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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ВСУ продолжают создавать напряженную и довольно опасную обстановку вокруг атомной электростанции.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) хрупкая и нестабильная. Об этом сообщил глава Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения объекта.

«Понятно, что ситуация хрупкая из-за боевых действий. Именно поэтому мы здесь. Мы даем объективную оценку того, что происходит», — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что его проинформировали о последнем обстреле территории недалеко от атомной электростанции.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что безопасность электростанции обеспечивается даже в режиме боевых действий.

Ранее делегация агентства во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Стоит отметить, что это уже пятый визит Гросси на данную ЗАЭС. Он отмечал, что основная цель поездки — «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».

Боевики ВСУ неоднократно пытались атаковать Запорожскую АЭС. Последняя из них была предпринята при помощи беспилотников. Снаряды попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Энергодар и еще два района Запорожской области остались без света.

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