«Хватит, стоп!» — во Франции призвали перестать красть деньги России для Украины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Политик Филиппо: Евросоюз украл деньги у России для финансирования Киева

«Хватит, стоп!» — во Франции призвали перестать красть деньги России для Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Передача Киеву доходов от замороженных российских активов — это воровство, заявил французский оппозиционер Филиппо.

Предоставление Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России — это воровство и нарушение всех международных принципов. Об этом заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов.

На своей странице в X Филиппо возмущенно написал, что европейцам снова скажут об отсутствии денег на больницы и пенсии, тогда как очередной кредит для Киева будет финансироваться «за счет российских активов, то есть воровства и нарушения всех международных принципов».

Подобные действия европейских бюрократов приведут к прекращению инвестиций в Евросоюз, подчеркнул политик. Он призвал немедленно перестать финансировать Киев.

«Для Украины не осталось ни цента, хватит, стоп!» — написал Филиппо.

На днях стало известно, что в Евросоюзе придумали, как предоставить Украине кредит до 40 миллиардов евро за счет доходов с замороженных российских активов без участия США. До этого страны G7 не согласовали передачу Киеву 50 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе произошел новый раскол из-за предоставления кредита Украине за счет замороженных российских активов.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

23:47
«Каждая минута»: как волонтеры спасают животных от ударов ВСУ под Белгородом
23:33
«Смею вас заверить»: Лавров напомнил партнерам Киева об опасном оружии у РФ
23:09
«Хватит, стоп!» — во Франции призвали перестать красть деньги России для Украины
22:52
Физикам из России запретят доступ к Большому адронному коллайдеру в Швейцарии
22:36
США и Британия тайно разрешат Украине бить своим оружием вглубь России
22:22
Естественный отбор технологий: в Москве пройдет отборочный этап чемпионата «Битва роботов»

Сейчас читают

Один процент за $1 млрд: Бакальчук раскрыл детали объединения Wildberries и Russ
«Мужа нет, вода льется»: тело сына Ирины Понаровской нашли в ванной
«Израиль может попробовать»: начнется ли Третья ливанская война
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака