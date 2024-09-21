США готовят для Украины новый пакет военной помощи

Киеву в числе прочего передадут боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

США планируют на следующей неделе передать Украине новый пакет вооружений на сумму 375 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Уточняется, что в новый пакет войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров и другие вооружения.

Предыдущий пакет военной помощи для Украины в размере 225 миллионов долларов США направляли в июле. Тогда Киев получил батарею ПВО Patriot, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Всего с начала спецоперации по защите Донбасса США выделили Украине помощь на сумму более 175 миллиардов долларов.

В начале сентября на переговорах в формате «Рамштайн» в Германии в очередной раз рассматривался вопрос о новых поставках вооружения и техники Киеву. Европейские страны решили отправить на Украину 77 танков Leopard, а также 12 новых самоходок с крупнокалиберными орудиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лондон готовится отправить Киеву пакет военной помощи, включающий 650 ракет Marlet на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов (более 19 миллиардов рублей), а также артиллерийские снаряды на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (почти 35 миллиардов рублей).