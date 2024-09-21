Константин Крюков отказывается делать уроки с детьми: «Их мучают мамы»

По мнению артиста, «бедные» современные дети страдают от гиперопеки вместо того, чтобы учиться самостоятельности.

Актер Константин Крюков поделился с журналистами размышлениями о детях и взрослых, о самостоятельности и беспомощности подрастающего поколения на премьере фильма «Маме снова 17». Он отметил, что взросление далеко не всегда связано с признанием полной ответственности за свои поступки и решения, и каждый человек старается сбросить с плеч хотя бы часть этого груза — и в этом нет ничего плохого.

«Я думаю, что это вообще потерянная какая-то социальная конструкция: „Когда ты взял на себя ответственность за свою жизнь“. Мне кажется, мы всю жизнь дети, берем на себя ответственность, когда приходится. Не знаю, нет какой-то такой грани у меня», — признался Крюков.

После артисту поступил закономерный вопрос — каким он был подростком. Известно, что в этом возрасте дети доставляют немало хлопот мамам и папам, бунтуют, спорят, поступают назло родительскому слову. Как заявил Крюков, трудным ребенком он не был никогда. В юности проявлял себя скорее как интроверт и особо не докучал взрослым. Более того, будучи школьником вообще не давал им повода появляться в школе.

Актер родился в знаменитой творческой семье. Его мама — актриса Елена Бондарчук, папа — доктор философских наук Виталий Крюков. Он внук легендарных советских артистов Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой, племянник режиссера Федора Бондарчука.

Несмотря на громкие имена родственников, скандальным отпрыском Константин не стал, стыдиться своей звездной фамилии их не заставлял. Он сам выбирал, куда пойти за высшим образованием, пробовал себя в ювелирном бизнесе и в кино. Такой же самостоятельности планирует учить и своих наследников.

«Все с детьми делают домашние задания. Со мной никто никогда не делал домашние задания, у меня в школе никто понятия не имел, как мои родители выглядят, они ни разу туда не зашли за всю мою жизнь. И я сейчас смотрю — бедные дети! Их мучают мамы, делают с ними уроки… В общем, попытаюсь со своими детьми этого не делать. Пусть сами делают», — заключил Крюков.

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