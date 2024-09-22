«Принятие и беседа»: что делать, если ваш брак трещит по швам

Рано или поздно супружеская пара сталкивается с проблемами в браке, и довольно часто в это время вас могут посещать мысли о расставании. Как же действовать в те моменты, когда нам кажется, что брак вот-вот разрушится? Ведический астролог Анна Пицхелаури поделилась с 5-tv.ru несколькими простыми правилами, которые помогут сохранить ваши отношения.

По ее словам, ведическая астрология или Джйотиш — самая точная в своих предсказаниях, она обладает серьезными техниками. Однако вопрос заключается не в предвидении, а все-таки в цикличности наших жизненных периодов, подчеркивает эксперт.

В астрологии большую роль в проблемах между супругами играют такие планеты, как Сатурн, Марс, Раху, Кету и Солнце. Когда между партнерами возникают разногласия, именно эти небесные тела, как правило, проходят транзитом по нашему седьмому дому — дому брака и партнерских отношений.

Стоит понимать, что это временное явление, и оно часто проявляется в какой-то строго определенный период, напоминает астролог. Когда мы понимаем, что этот период некой отстраненности между партнерами, некой агрессии между ними, то становится гораздо легче прожить кризисы в браке.

«Вот это осознание может быть достигнуто путем изучения своей натальной карты, что сделать не так уж и сложно», — добавляет астролог.

Первое, что необходимо делать — осознать и понять, как долго будет длиться этот кризис.

«Кризис в любовных отношениях — это неизбежность любой супружеской пары. Поэтому осознание, как долго он будет длиться, уже дает благоприятные результаты», — говорит она.

Следующим шагом для достижения баланса и нейтралитета в момент сложных ситуаций в браке является понимание самого себя и работа с самим собой.

Одним из важных факторов обретения счастья в партнерстве является самодостаточность и полноценность каждого из супругов.

«Супруги — не половинки, дополняющие друг друга. Брак, основанный на любви и взаимоуважении, брак, который может продлиться многие года — это брак между абсолютно самодостаточными и полноценными людьми, которые частично уже могли поработать над собой и проработать различные детские психологические травмы...» — говорит Пицхелаури.

Третьим шагом в сохранении партнерских отношений является понимание и осознание того, что некоторые ключевые моменты нашей жизни — судьбоносные. Они не могут быть подвластны нашим решениям, мы не можем на них повлиять своими действиями.

«Необходимо понять, что человек, который предназначен нам по судьбе, определенным образом и на определенное время будет оставаться с нами. Однако, если пришел период, когда придется с человеком разойтись и пришел период, когда нам необходимо с партнером идти по разным дорогам и двигаться уже в своих направлениях, то стоит понимать — партнера уже удержать невозможно», — объясняет эксперт.

Поэтому свобода от эмоциональной привязанности и страха потерять — это еще один шаг на пути к восстановлению баланса и теплых любовных отношений в браке, добавляет астролог.

Четвертый шаг подразумевает интеллектуальную беседу. Очень важно проговаривать вместе, что вас беспокоит в браке, что не нравится, что бы вы хотели изменить.

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