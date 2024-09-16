Капризные потребности: психолог ответил, почему женщины «выносят мозг» мужчинам

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 34 0

Психолог Попова: капризы спутницы могут вылиться в детско-родительские отношения

Капризные потребности: психолог ответил, почему женщины «выносят мозг» мужчинам

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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Причины проблемных отношений идут из детства.

Отсутствие взаимопонимания — это одна из причин, почему девушка «выносит мозг» своему мужчине во время отношений. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала коуч, психолог Мария Попова.

«Это детская неосознанная позиция. Женщине важно разобраться в себе и в своих истинных потребностях», — пояснила специалист.

По мнению психолога, проблема взаимоотношений со своей спутницей кроется в ее капризе. Причем спутнице важно точно понять, чего ей требуется для удовлетворения потребностей, иначе отношения с партнером могут превратиться в детско-родительские.

Специалист предупредила, что «вынос мозга» может быть связан и с другой причиной. Психолог пояснила, что порой девушка так пытается привлечь к себе внимание партнера. Более того, это может происходить, в том числе из-за того, что все другие способы взаимодействия не работают.

Попова порекомендовала мужчинам не «примерять» на себя роль спасителя. Стоит помочь своей спутнице, но не перекладывать на себя все ее обязанности, заключила психолог.

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