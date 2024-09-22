«Страшнее акул»: австралиец испытал ужас во время заплыва в озере Лох-Несс

Мужчина погрузился в воды окутанного жуткими тайнами водоема, чтобы испытать себя на прочность.

Австралиец Дункан Робертс столкнулся с чем-то необъяснимым во время заплыва в шотландском озере Лох-Несс, где по легенде обитает древнее чудовище, которому дали прозвище Несси. Рассказ 39-летнего мужчины публикует Jam Press.

По словам Робертса, он решил погрузиться в воды знаменитого озера, чтобы испытать себя на прочность. Однако при этом ощутил такой страх, с каким не сталкивался даже при встрече с белыми акулами в прибрежных водах родной Австралии.

«Озеро красиво, но вокруг него определенно есть атмосфера, которая заставляет вас замирать при мысли о купании», — признался Робертс.

Он рассказал о странной энергии, исходящей от Лох-Несса, а цвет его воды сравнил с кромешной тьмой, которая словно затягивала его.

Кроме того, плывя в сторону средневекового замка Аркарт, стоящего на берегу озера, австралиец почувствовал сильный удар в грудь. Природу этого удара он не смог объяснить.

В августе портал What's The Jam сообщал, что подводные детекторы британских ученых зафиксировали звуки похожие на пульс или сердцебиение на 30-метровой глубине озера Лох-Несс. Источник странных сигналов находился в заливе Уркухарт — в том самом месте, где в 1972 году была сделана знаменитая подводная фотография, на которой, как утверждается, запечатлена одна из ласт плезиозавра, известного как Несси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа энтузиастов из сообщества Loch Ness Exploration, убежденных в существовании Лох-Несского чудовища, запланировала крупнейшую за последение полвека операцию по поиску Несси.