«Большое несчастье»: директор Понаровской рассказала о ее состоянии после смерти сына

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 67 0

Директор Понаровской Тувина рассказала о состоянии певицы

«Большое несчастье»: директор Понаровской рассказала о ее состоянии после смерти сына

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Прощание с Энтони Роддом пройдет в закрытом формате.

Певица Ирина Понаровская тяжело переживает известие о смерти сына. Об этом в беседе с MK.RU сообщила ее директор Лера Тувина. Она заявила, что для певицы смерть единственного ребенка стала болезненной утратой.

«Случилось большое несчастье. Ирина держится. Я очень прошу отнестись с пониманием. Не обрывать телефоны и не придумывать что-то мистическое. Это жизнь, и все этим сказано. Призываю беречь друг друга, особенно близких», — прокомментировала случившееся Тувина.

Сейчас артистка направляется на прощание с сыном в Москву из Санкт-Петербурга, где проживала последние годы. Директор певицы отметила, что церемония пройдет в закрытом формате — только для родственников и близких друзей.

Накануне стало известно о смерти единственного сына Ирины Понаровской, 39-летнего Энтони Родда. У него осталась супруга и двое детей. Мужчина находился дома, когда почувствовал себя плохо. Жена вызвала скорую, но спасти его медики не смогли. Точная причина смерти пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности смерти 39-летнего сына Ирины Понаровской.

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