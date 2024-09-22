Перещеголяли Оруэлла: Запад безуспешно пытается выдавить Россию из мирового инфополя

По мнению лидеров стран НАТО, их граждане не должны отвлекаться на «другое мнение».

У западных стран появился суперплан: лишить Россию и Китай доступа к подводным информационным кабелям. Грубо говоря, нам и китайцам хотят отключить интернет.

Соответствующий документ, если верить изданию Politico, должны подписать на следующей неделе в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН.

Точной схемы, как нас будут отрезать от глобальной паутины, не прописано. Может, не придумали, может, не хотят ее делать публичной, но сама идея выглядит абсурдно. Страны, ратующие за свободу слова, за свободу информации, делают все шаг за шагом, чтобы эту информацию ограничить, заблокировать и возвести «железный занавес» в глобальной паутине.

До этого ограничение потоков информации касалось отдельных лиц, отдельных изданий. Теперь решили наказать всех русских и китайцев сразу.

Наш МИД ведет лист запретов против российских СМИ (и он очень длинный), которые введены в странах НАТО и их союзниках.

Оказывается, это были «пробные шары». Под санкциями все основные российские новостные медиа и государственные, и частные: ВГТРК, РИА Новости, «Россия сегодня», «Газпроммедиа», наш Мультимедийный информационный центр «Известия»… Даже аккаунт Совета Федерации заблокирован и «Российская газета», которая публикует официальные государственные акты.

Под политику госструктур подстраиваются и владельцы частных западных ресурсов (или их подстраивают): Google понижает сайты в выдаче, YouTube удаляет неугодные каналы. На этой неделе Facebook* и Instagram*, подконтрольные корпорации Meta, признанной у нас экстремистской организацией, заблокировали аккаунты RT медиагруппы «Россия сегодня» и связанных с ними организаций.

Граждане стран НАТО не должны отвлекаться на «другие мнения». Особенно накануне президентских выборов.

Был уже такой период в Штатах, он называется «маккартизм», когда всюду мерещилась красная угроза. Но нынешние демократы пошли дальше, они пытаются заглушить российские голоса не только у себя в США, но и осложнить работу другим, дружественным России странам, арестовывая счета, усложняя аккредитацию, угрожая вторичными санкциями. Как метко описал глава российского МИДа, они перещеголяли фантаста Оруэлла, выстраивая дивный чудный мир информационного тоталитаризма.

«Он описал некоторые его контуры, но не смог проникнуть в глубину того тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем в рамках так называемого „порядка, основанного на правилах“. Его перещеголяли, конечно, нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие», — прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.