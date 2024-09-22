В женщинах — душа страны: Петербург принял Евразийский женский форум

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В Петербурге прошел Евразийский женский форум

Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

На нем присутствовали более 2000 женщин из 127 стран.

В мире поднимается новая сила, дерзнувшая противопоставить себя развитому миру, «золотому миллиарду». Это объединение БРИКС, куда уже входят девять государств с трех континентов, а в числе сочувствующих еще три десятка стран. И эта структура с каждым днем крепнет.

Россия, как государство-председатель БРИКС в этом году, заявила беспрецедентно насыщенную программу — 250 мероприятий разного уровня. Фактически каждый день происходит общение. Только на этой неделе в Москве собирались министры юстиции стран БРИКС, следом Юридический Форум, тут же Форум городских инноваций.

А в Петербурге в это время более двух тысяч женщин из 127 стран определяли будущее Евразии и ее «окрестностей». Такое высокое представительство объясняется тем, что в России к этому Женскому Форуму всегда самое высокое внимание. В оргкомитете — председатель Совета Федерации, и обязательно приезжает с выступлением президент.

«В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской общественности планеты, что Россия — открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», — подчеркнул Владимир Путин.

Уважение к многообразию и самобытности — это базовый принцип БРИКС, объединение которое способно сформировать новый справедливый миропорядок. Хочется верить, что надолго.

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