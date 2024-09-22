Дочь Александра Збруева экстренно госпитализировали

Наталью Збруеву — дочь народного артиста России Александра Збруева — экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, Наталья недавно поступила в клинику с отравлением. Предварительно, она выпила таблетки, после чего ей стало плохо. Медики оказывают Наталья всю необходимую помощь.

После слухов о смерти и ухода из кино: как сейчас живет актер Александр Збруев

Также отмечается, что Александр Збруев тоже проходит лечение в одной из столичных больниц. Осенью в 2022 году даже появлялись слухи о смерти актера, которые оказались фейком. У актера были проблемы с артериальным давлением.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского.