Машина скорой помощи сбила мальчика на самокате в центре Москвы

Машина скорой помощи сбила мальчика на самокате на пешеходном переходе на Котельнической набережной в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла около 13:00. По данным источника, перед переходом мальчик остановился у светофора и ждал, когда загорится зеленый. Пока горел запрещающий сигнал, он крутил самокат, выполняя трюковые элементы.

Когда светофор разрешил движение пешеходам, ребенок встал на самокат и поехал через дорогу. В этот момент к переходу приближалась машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Автомобиль поворачивал налево.

Водитель двигался на большой скорости и сбил мальчика прямо на переходе.

Пострадавший выжил. После столкновения на место происшествия прибыла другая машина скорой помощи, медики забрали мальчика для оказания необходимой помощи.

Обстоятельства ДТП пока выясняются.

Ранее в Армавире сотрудница полиции наехала на 13-летнего подростка, который пересекал дорогу на электросамокате. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мальчик получил травмы. После происшествия он жаловался на боль в грудной клетке, а сразу после столкновения испытывал затруднения с дыханием.

Кроме того, подросток сообщил о проблемах с памятью.

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