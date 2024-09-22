Выглядели счастливыми: Наталья Фриске опубликовала последнее фото с сестрой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

Наталья Фриске опубликовала последнее фото с сестрой

Выглядели счастливыми: Наталья Фриске опубликовала последнее фото с сестрой

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

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Певица скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Блогер Наталья Фриске показала последнюю фотографию своей сестры — певицы Жанны Фриске, когда та боролась с онкологическим заболеванием. Семейный снимок она опубликовала в своем личном блоге.

Жанна Фриске отдыхает вместе с семьейЖанна Фриске отдыхает вместе с семьей. Instagram* / friske_natalia

На фото певица стоит с детской коляской. Рядом мама, у которой на руках еще совсем маленький Платон — сын Жанны. Вместе с ними на снимке запечатлена и Наталья. В этот день семья праздновала 40-летний юбилей Жанны в Юрмале. Там она проходила реабилитацию, гуляла и набиралась сил.

Жанна Фриске долгое время боролась с онкологией. Ей диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Звезда проходила лечение в клиниках в России и за границей, но лучшие врачи не смогли ей помочь. Фриске не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

К слову, после смерти певицы ее семья долгое время боролась за возможность видеться с Платоном. Общение с мальчиком ограничил супруг артистки Дмитрий Шепелев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Фриске устроила скандал в поликлинике из-за мамы.

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