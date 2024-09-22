Как распознать рак головы и шеи на ранней стадии: 13 тревожных симптомов

Патология крайне опасна, но при своевременном выявлении шансы на излечение возрастают до 90%.

Рак головы и шеи входит в пятерку самых смертельно опасных злокачественных опухолей. Однако если распознать болезнь на ранней стадии, то вероятность излечения очень высока. Об этом пишет «Доктор Питер».

В публикации отмечается, что раком головы и шеи называют группу новообразований в тканях гортани, глотки, носа и полости рта. Подобная патология на сегодня не особо распространена и составляет только 5% от общего числа онкологических заболеваний, однако число страдающих ею пациентов растет, увеличившись за последние десять лет на 25%.

При этом заболевание очень опасно: опухоли могут поражать органы зрения, слуха, обоняния, ротовую полость, щитовидную железу, гортань, челюсть, а также кожу лица, шеи и волосистую часть головы. Отмечается, что у мужчин заболевание встречается в два-три раза чаще, чем у женщин.

Врачи подчеркивают, что при своевременном обнаружении рака головы и шеи шансы на излечение возрастают до 90%. Поэтому очень важно знать первичные симптомы заболевания. Их всего 13:

Боли в языке;

Незаживающие язвы во рту;

Красные или белые пятна во рту или на языке;

Боль в горле;

Осиплость в голосе

Ком в горле, затрудненное дыхание;

Боль при глотании;

Опухоли и шишки на шее;

Ощущение инородного тела в горле или во рту;

Заложенность или кровянистые выделения из носа;

Постоянное слезотечение;

Затрудненное движение языком или нижней челюстью;

Онемение языка.

При сохранении одного из названных признаков в течение месяца необходимо обратиться к врачу. Для профилактики заболевания следует отказаться от алкоголя и сигарет, не находиться под палящим солнцем, нормализовать питание. Также рекомендуется регулярно наблюдаться у ЛОР-врача и стоматолога.

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