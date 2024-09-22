Украинский блогер Паша Бумчик сбежал из страны после получения повестки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

«Страна.ua»: блогер Паша Бумчик сбежал из Украины после получения повестки

Украинский блогер Паша Бумчик сбежал из страны после получения повестки

Фото: Instagram*/pashabumchik

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Он пересек Карпаты, чтобы попасть в Румынию.

Киевский блогер Паша Бумчик сбежал из Украины после получения повестки. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как пишут местные журналисты, блогер опубликовал видео своего перехода через границу в соцсети Instagram*. Кроме того, Бумчик выкладывал фото повестки, в которой значилось, что его ждут в военкомате 14 сентября. Вместо этого звезда интернета отправился в Румынию.

Чтобы попасть в Бухарест горе-призывнику пришлось пересечь Карпаты. Впечатления от горного перехода Бумчик опубликовал в своем Telegram-канале. В коротком видео блогер описывает, как устал.

«Я уже не человек, я уже иду как зомби, ноги не слушаются, сил нет вообще…» — говорит Бумчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, спасется ли молодежь от массовой мобилизации на Украине. Это попытались выяснить пранкеры Вован и Лексус. Они позвонили бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, представившись идеологом «оранжевых революций» и экономистом-глобалистом Жаком Аттали. Прогнозы неутешительны…

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
 
 

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