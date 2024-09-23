Играл в футбол, учился на экономиста: как Петров стал главным актером поколения

Детство будущей звезды не предвещало блестящей карьеры в кино.

Актер Александр Петров настолько востребован, что у многих возникает ощущение, будто он снимается едва ли ни в каждом втором фильме, выходящем на российские экраны. И это недалеко от истины: к примеру, в 2019–2020 годах не вышло почти ни одного крупного кинопроекта без участия Петрова. В чем причина такого спроса на актера, которого, к слову, до сих пор многие критики и зрители считают «звездой-однодневкой»?

Мечтал о футболе

Александр Петров появился на свет 25 января 1989 года в Переславле-Залесском в обычной семье: мама — медицинский работник, папа — инженер-электрик. Поначалу ничего не предвещало блестящей актерской карьеры Петрова: в девять лет его отдали в секцию футбола, где он через несколько лет добился серьезных успехов и даже получил приглашение тренироваться в Москве. Однако надежды стать профессиональным футболистом рухнули после того, как Александр получил серьезную травму и был вынужден оставить спорт. На тот момент ему исполнилось 15 лет.

Надо сказать, что семья у Петрова достаточно творческая: его мама Алевтина вела в школе и техникуме радиокружок, отец Андрей — любитель песен под гитару, а старшая сестра Екатерина занималась танцами. Однако в самом Александре тяга к лицедейству до времени не проявлялась, зато, по словам его мамы, он с младых ногтей был одержим идеей заработать деньги. Будущий актер постоянно искал какую-то подработку, трудился продавцом-кассиром, торговал вещами на рынке и работал на бетонном заводе, где даже «немного надорвался».

Судьбоносная встреча

К тому времени, когда пришла пора выбирать профессию, Петров еще не осознал своего актерского предназначения и поступил на экономический факультет. И только окунувшись с головой в студенческую жизнь с ее играми КВН и любительскими спектаклями, Александр наконец понял, чем хочет заниматься. Тем более, что вскоре у него состоялась судьбоносная встреча с преподавателем ГИТИСа Леонидом Хейфецем.

Знаменитый режиссер заприметил молодого человека на фестивале в Самарской области и порекомендовал ему попробовать себя на актерском поприще. Окрыленный «благословением» мастера Петров ушел со второго курса экономфака и с первой же попытки поступил в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2012 году.

Резкий старт

В отличие от множества актеров, которые по окончании учебы мыкаются в поисках хлеба насущного и страдают от невостребованности, у Петрова карьера пошла в гору еще в студенчестве. Дебютировав в 2010 году в эпизоде сериала «Голоса», он уже в 2012-м сыграл главную роль в фэнтезийной многосерийке «Пока цветет папоротник». На протяжении того же года начинающий актер выходил на сцену театра Et Cetera, которым руководит легендарный Александр Калягин.

В 2013-м, уже получив диплом, Петров снялся почти в десятке картин и сериалов, и был принят в труппу театра имени Ермоловой под руководством не менее легендарного Олега Меньшикова.

Впрочем, сам Петров весьма скромно оценивает свои успехи на старте карьеры, говоря, что исполнял «ролюшечки» ради того, чтобы «кушать что-то» и оплачивать свою жизнь в Москве. Сейчас Петров, по его словам, гораздо более избирательно относится к предлагаемым ролям.

Главные роли Александра Петрова

По-настоящему звездная карьера началась у актера, когда на него обратил внимание продюсер Александр Цекало. Сериал «Метод» 2015 года с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях стал хитом, а Петрову принес, помимо первых серьезных гонораров, широкую узнаваемость.

Именно после «Метода» молодого актера заприметили продюсеры сериала «Полицейский с Рублевки». Знал ли Петров, что роль циничного, дерзкого и нагловатого полицейского Гриши Измайлова вознесет его на актерский Олимп и сделает самым популярным артистом нового поколения? Возможно, не знал, но именно так и произошло. Сериал надолго возглавил все рейтинги просмотров, а занятые в нем актеры, что называется, проснулись звездами.

Роль Измайлова позволила Петрову целых пять лет купаться в лучах славы и не беспокоиться о будущем, однако затем актер покинул проект. Ходили слухи, что артист якобы в пух и прах разругался с коллегами и создателями картины, однако на самом деле никакого конфликта не было, авторы просто решили завершить сюжетную линию Измайлова.

В 2017 году продолжилось сотрудничество Петрова и Цекало: актер сыграл главную роль в серии фильмов о классике русской литературы Николае Гоголе. Несмотря на хорошие сборы первой части, в целом проект оказался, если не провальным, то уж точно не успешным. А в адрес самого Петрова, пожалуй, впервые посыпались упреки в «многостаночности» и «вездесущности». В ответ Петров заявил, что спокойно относится к критике и не обязан нравиться всем.

«Я не хочу нравиться всем, но, если я кому-то нравлюсь, значит, я иду по правильному пути, приношу пользу», — сказал он в интервью Ксении Собчак.

Еще большему хейту Петров подвергся за роли лейтенанта Коли Ивушкина в военной драме «Т-34» (2018) и футболиста Эдуарда Стрельцова в картине «Стрельцов» (2020).

Актера обвиняли в несоответствии создаваемым образам, а создателей картин — в следовании конъюнктуре в ущерб качеству. Дескать, Петрова берут в фильмы только ради того, чтобы влюбленные в него девочки до отказа забили кинотеатры, а то, что актер даже внешне абсолютно не похож на того же Стрельцова, режиссеров и продюсеров не волнует.

Пауза не удалась

В 2022 году актер заявил о желании взять творческую паузу, однако после этого снялся в шести картинах. Четыре из них вышли в этом году: «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Декабрь», «Последний хранитель Беловодья». Это, конечно, не сравнить, например, с 2018 годом, когда вышло восемь картин с Петровым, но и говорить о спаде интереса режиссеров к актеру явно не приходится.

Всего на счету 35-летнего актера на сегодня более 70 фильмов и сериалов. В числе самых известных «Марьина роща», «Елки», «Любовь в большом городе», «Закон каменных джунглей», «Фарца», «Угонщик», «Метод», «Полицейский с Рублевки», «Мата Хари», «Притяжение», «Затмение», «Гоголь. Начало», «Лед», «Sпарта», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Гоголь», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Текст», «Вторжение», «Стрельцов».

Счастливо женат

Что касается личной жизни Петрова, то он чуть больше года счастливо женат на девушке по имени Виктория, не имеющей никакого отношения к кино. Известно и о нескольких романах, которые ранее были у актера.

Так, в течение десяти лет Петров встречался с Дарьей Емельяновой –девушкой, с которой познакомился в родном Переславле-Залесском, а потом вместе переехал в Москву.

Летом 2016 года на съемках «Притяжения» Петров закрутил роман с коллегой Ириной Старшенбаум. Актриса рассказывала, что ее возлюбленный только на экране играет мачо и бабников со сложным характером, а в жизни — идеальный и чуткий мужчина. В 2017 году актеры даже объявили о помолвке, однако в июне 2019-го стало известно об их расставании.

После этого у Петрова начались отношения с актрисой Стасей Милославской, с которой он познакомился во время съемок фильма «Стрельцов». Подробностями романа влюбленные делились редко, предпочитая публиковать совместные фото в соцсетях. Отношения продлились около трех лет, а потом, судя по прекратившимся публикациям в блогах, сошли на нет.

И вот, в сентябре 2023 года как гром среди ясного неба прозвучало, что Петров женится. Регистрация брака прошла в загсе на Рублево-Успенском шоссе, где актер много раз бывал, снимаясь в «Полицейском с Рублевки».

Избранницей Петрова стала 22-летняя Виктория Антонова из подмосковного Подольска, с которой актер случайно познакомился в ресторане и уже через два месяца пошел под венец.

Чем, помимо модельной внешности, девушка настолько привлекла «матерого» сердцееда, что он сразу решил жениться, неизвестно. Сам Петров сказал лишь, что Виктория — это «лучшее, что было и будет» с ним.

Отель для друзей

Бизнес — еще одна сфера приложения таланта Петрова, о которой мало кто из его поклонников знает. Не так давно актер построил отель в родном Переславле-Залесском. Впрочем, знаменитость утверждает, что заработок для него — не главное, а гостиницу он больше строил для друзей и знакомых.

По словам актера, родной город для него — не «запасной аэродром», а любимое место пребывания, куда он хочет приглашать своих близких. И построенный им комфортный отель предназначен как раз для этого.

Известно, что делами гостиницы полностью занимается родная сестра Петрова, однако он принимал непосредственное участие в реализации проекта — «постоянно что-то переделывал, дорабатывал». Что касается вложенных в гостиницу средств, то, по признанию актера, он вряд ли сможет их когда-то отбить.

Ранее 5-tv.ru рассказал о важных жизненных принципах актера Александра Петрова.